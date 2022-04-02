İYİ Parti’ye 412 yeni üye
Antalya'da AKP Kepez Gençlik Kolları Başkan Yardımcılığı görevinden Mehmet Tayfur ile beraberindeki 412 kişi İYİ Parti'ye katıldı.
Antalya'da Cumhur İttifakı’nda istifa depremi yaşandı.
AKP’den istifa eden 412 kişi İYİ Parti’ye geçti. İYİ Parti Antalya İl Başkanı Mehmet Başaran, “Üye sayımızı artırıyoruz. Son olarak AKP’den istifa eden Batıgan Aşireti’nden Mehmet Tayfur ve beraberindeki 412 kişi İYİ Parti ailesine katıldı.
Vatandaş artık AKP ve MHP’den umudunu kesti. İYİ Parti, iktidara emin adımlarla yürüyor” dedi. 2016 yılından bu yana MHP Muratpaşa İlçe Başkanlığı yapan Talu Bilgili, sosyal medya hesabından istifa ettiğini duyurdu.
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