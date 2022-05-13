İyilik dizisi hangi gün, İyilik dizisi hangi kanalda? İyilik dizisi oyuncuları

13 Mayıs 2022 Cuma, 13:59

Yapımcılığını MEDYAPIM’ın üstlendiği, Murat Öztürk'ün yönetmenliğini yaptığı İyilik dizisi Fox TV'de ekrana geliyor. İyilik dizisi, 29 Nisan Cuma günü saat 20:00'de yayın hayatına başladı. İyilik dizisi The Queen’s House’dan uyarlandı. İyilik dizisi her cuma FOX TV'de ekrana gelecek.

İYİLİK DİZİSİ KONUSU NEDİR?

“İyilik” dizisinde; Neslihan’ın (Hatice Şendil) dışardan bakıldığında muhteşem, gıpta edilen bir hayatı vardır. Neslihan da bu ilüzyona inanmış, kusursuz bir yaşam sürdüğünü zannederken hayatta en güvendiği insanın, kocasının (İsmail Demirci) onu uzun zamandır aldattığını öğrenir. Üstelik de kardeşi yerine koyduğu Damla’yla (Sera Kutlubey). Üstüne bastığı bütün taşlar yerinden oynar ve Neslihan doğruyu yanlışı, iyiyi kötüyü yeniden sorgulamak, yeniden anlamlandırmak zorunda kalır ki yeniden ayağa kalkıp, kendi için, ailesi için, çocukları için mücadele edebilsin…

İYİLİK DİSİZİ OYUNCULARI KİMLERDİR?

İyilik dizisinin oyuncu kadrosu şöyle: Hatice Şendil, İsmail Demirci, Perihan Savaş, Sera Kutlubey

İYİLİK DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

İyilik dizisi İstanbul'da çekiliyor. İyilik dizisinin Galata ve Beşiktaş çevresinde çekildiği tahmin ediliyor.