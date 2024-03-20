İzinsiz yolculuk yapan 339 yabancıya, 2 milyon 178 bin TL ceza

Gaziantep'te, jandarmanın son 1 haftada göçmen kaçakçılığına yönelik çalışmalarında 3 organizatör şüphelisi tutuklandı. Ekiplerin denetimlerinde izinsiz olarak şehirler arası seyahat ettiği belirlenen 339 yabancı uyrukluya ise 2 milyon 178 bin TL idari para cezası kesildi.

DHA
Yayınlanma: 20.03.2024 - 09:35
İzinsiz yolculuk yapan 339 yabancıya, 2 milyon 178 bin TL ceza
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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında, yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçen düzensiz göçmenleri kendi araçlarına alarak farklı illere götüren A.E., M.E. ve Ö.E. isimli 3 şüpheliyi, Nizip ve Nurdağı ilçelerinde yakaladı.

Gözaltına alınan 3 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı. Tutuklanan şüphelilerin, göçmenleri taşıdıkları araçlara ise el koyuldu.

Öte yandan jandarma ekiplerinin yol kontrolleri sırasında yapılan denetimde yol izin belgesi olmadan şehirler arası seyahat eden yabancı uyruklu 339 kişi belirlendi. Bu kişilere de jandarma ekipleri tarafından toplamda 2 milyon 178 bin TL idari para cezası uygulandı. 

 


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