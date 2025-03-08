İzmir'de vahşet: Annesi ile buluşan kişiyi öldürdü
İzmir'de 19 yaşındaki Abdurrezzak El-Halil, annesi ile birlikte gördüğü 39 yaşındaki Hakan Özcan'ı 13 yerinden bıçaklayarak öldürdü.
Olay, 4 Mart saat 21.45 sıralarında Menderes ilçesine bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi'nde meydana geldi.
İddiaya göre, annesi ile bir kişinin görüştüğünden şüphelenen Suriye uyruklu Abdurrezzak El-Halil, evden ayrılan annesini takip etti. Hakan Özcan ile bir otomobilde buluşan annesini gören Abdurrezzak El-Halil, yanında bulunan kama ile sürücü kapısını açarak Özcan'ı bıçakladı.
Olay sırasında, Abdurrezzak El-Halil'in annesi kaçtı. Çevredekiler, durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, cinayet zanlısını suç aleti ile birlikte yakaladı.
13 YERİNDEN BIÇAKLANDI
Vücudunun 13 yerinden bıçaklanarak ağır yaralanan Hakan Özcan ise Menderes Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Özcan, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Özcan'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı.
Abdurrezzak El-Halil'in olay sonrasında elindeki kama ile çevredekilere 'Namusumu temizledim' diye bağırdığı iddia edildi. Soruşturma sürüyor.
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