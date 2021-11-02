İzmir Atatürk İl Halk Kütüphanesi çürük diye yıkıldı, dört yıldır çivi çakılmadı

02 Kasım 2021 Salı, 04:00

İzmir’de 1973 yılında açılan Atatürk İl Halk Kütüphanesi’nin, çürük olduğu gerekçesiyle 2015 yılında yıkılmasına karar verildi. 40 bine yakın kitapla engelli yurttaşlara da hizmet veren Atatürk Kütüphanesi, 2018 yılında yerine yenisi inşa edileceği duyurularak yıkıldı. Ancak aradan geçen dört yılda, 18 bini aşkın üyesi bulunan kütüphanenin yerine dijital içeriklerin yer aldığı, içerisinde konferans salonları ile bilgisayarların bulunduğu, çok sayıda kültür sanat etkinliğine de ev sahipliği yapılacağı sözü verilen yeni ve modern tesis projesi unutulup gitti.

TEK KURUŞ HARCANMADI

Toplam 17 milyona yapılması planlanan yeni kütüphane ve kültür kompleksi için 2019, 2020 ve 2021 yıllarında hükümetin açıkladığı yatırım bütçelerinde simgesel olarak ayrılan 2-3 milyon liralık ödeneklerin tek kuruşu dahi kullanılmadı. Son olarak geçen yılın başında imar planı değişikliği yapılan ve inşaat alanı artırılan beş katlı kütüphane kompleksi için hazırlanan projede de revizyona gidildi.

Kütüphane projesinin akıbetini soran ve verdiği soru önergesiyle konuyu TBMM’nin gündemine taşıyan CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, “İzmir’in hem kent hafızasında, hem de İzmirlilerin sosyokültürel yaşamında çok kıymetli bir yere sahip, kent merkezinin göbeğindeki bu alan adeta meraya döndü. Neden kimse harekete geçmiyor? Her yıl bütçe ayrılıyor, ancak tek kuruş harcanmıyor. Yoksa bu alana yapılmak istenen başka bir proje mi var? Kütüphanenin yapımına engel olan birileri mi var?” dedi.