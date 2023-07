İzmir Barosu Başkanı Yılmaz: Sorunların kaynağı siyasal iktidar

Yayınlanma: 21.07.2023 - 09:56

Güncelleme: 21.07.2023 - 09:56

İzmir Barosu yönetimi, baro binası önünde toplanarak “Adli tatil başlıyor ancak avukatların sorunları tatile girmiyor” başlığıyla basın açıklaması yaptı. Açıklama öncesi baro binasına “Avukatlığı itibarsızlaştırmanıza, avukatları yoksullaştırmanıza karşı, söyleyecek sözümüz, hakkımızı alacak gücümüz var” yazılı pankart asıldı.

“BAKANLIKLA YAPILAN GÖRÜŞMELERDE OLUMLU BİR SONUÇ ALINMADI”

Başkan Sefa Yılmaz yaptığı konuşmada, “2023 yılının adi tatili bugün başladı. 24 Temmuz 2023 adli tatilin birinci günü. Tabii tüm yargı tatile girerken bizler savunma mesleği olarak ciddi ekonomik sorunlar yaşadığımız bugünlerde biz avukatların sorunları ne yazık ki tatile girmiyoruz. Hiç tatile başlayamıyoruz çünkü sorunlarımız artarak devam ediyor. Taleplerimizi bizler Ankara'da 7 Temmuz günü Adalet Bakanı, Bakan Yardımcısı ve Hukuk İşleri Genel Müdürünün olduğu Baro Başkanlarının katıldığı, Türkiye Barolar Birliği Başkanı ve yönetim kurulunun katıldığı bir toplantıda bunları 14 baro başkanı olarak söz aldık. Ve bu sözlerimizi ifade ettik. Anlattık. Ve ayrıca çözüm yollarını da ortaya koyduk. Aslında bu sorunlar bakanlık tarafından biliniyor mu? Tabii ki biliniyor. Çünkü bu sorunların kaynağı siyasal iktidar ve bakanlık. Aslında biz oraya, bakanlığa yarattığınız sorunları bildiğimizi biliniz demeye gittik. Ve çözüm yollarımızı anlatmaya çalıştık. İşte bu sorunları tekrar gündeme taşıyıp adli tatil başlamasına rağmen yargı tatile başlamış olmasına rağmen avukatların sorunlarının tatile başlamadığını anlatmak için bu basın açıklamasını yapma gereğini duyduk. Bugüne kadar halen bakanlıkla yapılan görüşmelerle ilgili olumlu bir sonuç alınmadı" diye konuştu.

"NİTELİKSİZ HUKUK FAKÜLTELERİ BİR AN ÖNCE KAPATILMALI"

Başkan Yılmaz, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’a ilettikleri sorunların bir bölümünü bir kez daha dile getirerek, “Adli yardım ve CMK ücretlerinin arttırılması ve zamanında ödenmesinin sağlanması. Çünkü CMK ve adli yardımın hizmeti veren arkadaşlarımızın çoğu genç meslektaşlarımız ve gerçekten çok büyük sorunlar yaşıyorlar. Şu anda adli yardım ücreti olarak tüm baroların hazineden olan alacağı yaklaşık 272 milyon TL. İzmir Barosu'nun alacağı 26 milyon 500 bin TL. Böylesi bir sorun yaşarken bizlerin tatile girdiğinden bahsetmek tabii ki mümkün olmayacaktır. Aynı zamanda adli yardım ve CMK başta olmak üzere avukatlık ücretlerinden alınan KDV oranlarının kaldırılması ya da yüzde 1’e indirilmesi, Avukatlık asgari ücret tarifesinin yeniden ivedilikle düzenlenmesi, geciken avukatlık ücretlerine de en düşük ücret alacağına da en yüksek mevzuat faizini uygulanması. Bağlı çalışan avukatların alacağı asgari ücretin mesleğin onuruna yakışır bir şekilde belirlenmesi ve barolar tarafından denetiminin sağlanması. Her zaman problem olarak karşımızda duran ve bugünün en büyük sorunlarından biri olan hukuk fakülteleri. Yeni hukuk fakültelerinin açılmaması, nitelikli olmayan, hocası, profesörü, dekanı dahi olmayan hukuk fakültelerinin bir an önce kapatılması. Ve hukuk fakültelerine giriş için şu an yüz yirmi beş bin olan barajın elli bine çekilmesi ya da elli bin ya da yetmiş beş bin öğrenci arasından seçilmesi. Meslek tekelinin genişletilmesi, bunun içerisinde özel hukuk alanında resmi şekli tabii olan tapu işlemleri, noter işlemleri gibi işlemlerde zorunlu avukatlık temsilinin sağlanması, tüm sözleşmenin avukat aracılığıyla düzenlenmesi zorunlu getirilmesi ticaret kanununda yer alan diğer tüm şirketlere sermayesine bakılmaksızın avukatla sözleşme yapma zorunluluğunun getirilmesi” ifadelerini kullandı.