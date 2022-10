Slim Dusty kimdir? Slim Dusty ne zaman öldü? Slim Dusty şarkıları nelerdir?

23 Ekim 2022 Pazar, 17:01

Slim Dusty Avustralyalı country müzisyeni ve söz yazarıdır. Avustralyalı bir kültür ikonu olan Slim Dusty 70 yıllık kariyeri boyunca sayısız eser ürettti.

SLİM DUSTY KİMDİR?

David Gordon Kirkpatrick, 13 Haziran 1927'de Nulla Nulla Creek'te çiftçi bir ailenin oğlu olarak doğdu. İlk şarkısı "The Way the Cowboy Dies"ı 1937'de yazdı ve 1938'de 11 yaşındayken "Slim Dusty" sahne adını benimsedi. İlk kaydını 19 yaşında yayımladı. 1946'da ilk kayıt sözleşmesini imzaladı. 1954'te turneye çıktı. 1957'deki hiti " A Pub with No Beer ", o zamana kadar bir Avustralyalı tarafından en çok satan tekli oldu. 1959 ve 1960'ta şarkının Hollandaca ve Almanca cover versiyonları bir numara oldu. 1964 yılında, on ay boyunca devam eden 48.280 kilometrelik bir yolculuk olan Avustralya turu başlatıldı. Bu turne, 1984'te The Slim Dusty Movie adlı uzun metrajlı bir filmin konusu oldu. Dusty, yalnızca kendisi ve diğer Avustralyalı sanatçılar tarafından yazılan şarkıları değil, aynı zamanda Henry Lawson ve Banjo Paterson'ın klasik Avustralya şiirlerini de besteledi.

Dusty, 2000 yılında 100. albümü Looking Forward, Looking Back'i kaydedip yayınladı ve dünya çapında ticari kayıt tarihinde bunu yapan ilk sanatçı oldu.100 albümün tamamı aynı plak şirketi EMI ile kaydedildi ve bu albüm Dusty'yi dünyada aynı plak şirketiyle 100 albüm kaydeden ilk müzik sanatçısı yaptı.

SLİM DUSTY'NİN ÖZEL YAŞAMI

Dusty, 1951'de şarkıcıve söz yazarı Joy McKean ile evlendi ve onun yardımıyla Avustralya'da büyük başarılar elde etti. McKean, Dusty'nin 50 yılı aşkın bir süredir eşi ve yöneticisiydi. Çiftin, Anne Kirkpatrick ve David Kirkpatrick adlı iki çocukları oldu.

SLİM DUSTY'NİN ÖLÜMÜ

Akciğer ve böbrek kanseri ile uzun süreli bir savaştan sonra 19 Eylül 2003'te 76 yaşında St Ives, Yeni Güney Galler'deki evinde öldü . Dusty, öldüğü sırada EMI için çıkardığı 106. albümü üzerinde çalışıyordu. 8 Mart 2004'te Columbia Lane - the Last Sessions albümü Avustralya albüm listelerine beş numaradan ve ülke listelerine bir numaradan giriş yaptı.