İzmir Bergama'daki orman yangınında 2'nci gün: Müdahale sürüyor
İzmir'in Bergama ilçesinde, ormanda çıkan yangına müdahale sürüyor.
Kapıkayası Mahallesi yakınlarındaki ormanda dün saat 15.00 sıralarında yangın çıktı.
Bölgeden yükselen dumanları fark edenlerin ihbarıyla bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 8 uçak, 19 helikopter, 50 arazöz, 10 su ikmal aracı ve 4 dozer ile müdahale devam ediyor.
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