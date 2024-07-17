İzmir Bergama'daki orman yangınında 2'nci gün: Müdahale sürüyor

Yayınlanma: 17.07.2024 - 08:20

Güncelleme: 17.07.2024 - 09:27

Kapıkayası Mahallesi yakınlarındaki ormanda dün saat 15.00 sıralarında yangın çıktı.

Bölgeden yükselen dumanları fark edenlerin ihbarıyla bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 8 uçak, 19 helikopter, 50 arazöz, 10 su ikmal aracı ve 4 dozer ile müdahale devam ediyor.