İzmir'de husumetli iki grup arasında silahlar patladı: Yaralılar var!

İzmir’de husumetli iki grup arasında silahlar patladı: Yaralılar var!

22.10.2025 09:46:00
İHA
İzmir’de husumetli iki grup arasında silahlar patladı: Yaralılar var!

Bayraklı ilçesinde iki grup arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya döndü. Olayda 3 kişi yaralanırken, polis kavgaya karışan kişi veya kişilerin kimliğinin tespit edilmesi ve yakalanması için çalışma başlattı.

İzmir’in Bayraklı ilçesine bağlı Refik Şevket İnce Mahallesi 2166/4 Sokak'ta silahlı kavga meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; husumetli iki grup arasından çıkan tartışma silahlı kavgaya döndü. Olayda C.C.A., A.A. ve B.K. pompalı tüfek ile açılan ateş sonucunda yaralandı. Yaralı 3 kişi kendi imkanları ile Bayraklı Şehir Hastanesi’ne giderken, yurttaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine gelen polis, olay yerinde inceleme yaptı. Yaralıların hastanede olduğu bilgisini alan polis soruşturma kapsamında, yaralıların ifadesine başvurdu.

Hastanede tedavi gören 3 yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri kavgaya karışan kişi veya kişilerin tespit edilmesi ve yakalanması için soruşturmalarını sürdürüyor.

