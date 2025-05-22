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İzmir'de İcra Dairesi’nde rüşvet iddiasına soruşturma

İzmir'de İcra Dairesi’nde rüşvet iddiasına soruşturma

22.05.2025 19:46:00
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ANKA
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İzmir'de İcra Dairesi’nde rüşvet iddiasına soruşturma

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, İzmir İcra Müdürlüğü’nde görevli icra müdür yardımcısı ile icra kâtibinin, yürüttükleri dosya kapsamında yapacakları işlem karşılığında maddi menfaat temin etmek istedikleri iddiasıyla ilgili soruşturma başlattı.

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, söz konusu iddiaların ardından derhal soruşturma işlemlerine başlandığı belirtildi.

Soruşturma kapsamında, ilgili icra dairesinde görev yapan müdür yardımcısı ve icra kâtibinin Türk Ceza Kanunu’nun 252/2. maddesi uyarınca gözaltına alındığı bildirildi.

Açıklamada, "20.05.2025 tarihinde İzmir İcra Müdürlüğünde bulunan dosya kapsamında görevli icra müdür yardımcısı ile icra katibinin yapacakları iş karşılığında maddi menfaat temin etmek istediği iddiası üzerine Cumhuriyet Başsavcılığımızca derhal soruşturma işlemlerine başlanılmıştır. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında ilgili icra dairesi müdür yardımcısı ve icra katibi TCK'nın 252/2 maddesi kapsamında gözaltına alınmıştır. Soruşturma çok yönlü ve titizlikle sürdürülmektedir" denildi.

İlgili Konular: #Rüşvet #Soruşturma #Adliye

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