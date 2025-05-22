İzmir'de İcra Dairesi’nde rüşvet iddiasına soruşturma

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, söz konusu iddiaların ardından derhal soruşturma işlemlerine başlandığı belirtildi.

Soruşturma kapsamında, ilgili icra dairesinde görev yapan müdür yardımcısı ve icra kâtibinin Türk Ceza Kanunu’nun 252/2. maddesi uyarınca gözaltına alındığı bildirildi.

Açıklamada, "20.05.2025 tarihinde İzmir İcra Müdürlüğünde bulunan dosya kapsamında görevli icra müdür yardımcısı ile icra katibinin yapacakları iş karşılığında maddi menfaat temin etmek istediği iddiası üzerine Cumhuriyet Başsavcılığımızca derhal soruşturma işlemlerine başlanılmıştır. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında ilgili icra dairesi müdür yardımcısı ve icra katibi TCK'nın 252/2 maddesi kapsamında gözaltına alınmıştır. Soruşturma çok yönlü ve titizlikle sürdürülmektedir" denildi.