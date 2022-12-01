İzmir Karşıyaka’da sendika eylemine katılan aile hekimine verilen cezaya yargıdan iptal kararı
İzmir'de sendika ve meslek örgütlerinin kararıyla başlatılan “1 günlük iş bırakma eylemine” katılan bir aile hekimine soruşturması başlatıldı. Soruşturma kapsamında verilen ceza, mahkeme tarafından iptal edildi.
İzmir Karşıyaka’da görev yapan Genel Sağlık-İş üyesi bir aile hekimine, sendikalar ve sağlık meslek örgütlerince verilen “1 günlük iş bırakma eylemine” katıldığı için disiplin soruşturması başlatıldı.
Soruşturma kapsamında da hekime 12 ihtar puanı verildi. Genel Sağlık-İş, kararı yargıya taşıdı. İzmir 5. İdare Mahkemesi’nde iptal davası açıldı.
Mahkeme, yargılama sonucunda anayasa maddelerine işaret ederek “Kamu görevlilerinin toplantı, gösteri ve iş bırakma eylemlerine katılmalarında demokratik bir toplumda herhangi bir sakınca bulunmadığı açıktır” dedi. Mahkeme, eylemin, “izinsiz işe gelmemek” kapsamında değerlendirilemeyeceğine ve ihtar puanının da iptaline karar verdi. Genel Sağlık-İş Genel Başkanı Dr. Derya Uğur, “İdarelerin anlamamakta ısrar ettiği ‘iş bırakma eylemlerinin, sendikal faaliyette bulunma özgürlüğü’ kapsamında bulunduğu ‘bir kez daha’ tescillenmiştir. Sendikalar, emek örgütleridir. Elbette sahada var olacaklardır” ifadesini kullandı.
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