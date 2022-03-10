Diyarbakır'da 8 Mart mitingi sonrası operasyon: Sunucu da gözaltına alındı

10 Mart 2022 Perşembe, 12:18

Yenişehir ilçesi İstasyon Meydanı'nda yapılan 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü mitinginde, katılımcılardan bazı kişiler ile polis arasında gerginlik yaşandı. Miting sonrası ll Emniyet Müdürlüğü Güvenlik ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma yaptı.

"Terör örgütü propagandası" yaptığı suçlamasıyla kadın sunucu S.A. ve polise mukavemet gösterip, provokasyonda bulundukları iddiasıyla T.A., S.T., A.K., V.K., A.S., S.S., C.T. ile N.H. adlı erkek şüphelileri eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.





