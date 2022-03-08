FETÖ operasyonu: 8 hükümlü yakalandı
Denizli'de, FETÖ'ye yönelik davalardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1'i kadın 8 kişi yakalanıp, cezaevine konuldu.
Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ silahlı terör örgütü üyesi olmaktan yargılandıkları davalarda hapis cezası kesinleşen kişileri yakalamak için operasyon düzenledi.
Acıpayam ilçesinde düzenlenen operasyonda kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.D., A.C., O.Ö., A.B., Ö.C., M.S., H.K. ve U.Ş. yakalandı. 8 kişi polisteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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