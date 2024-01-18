Kocaeli'nde 16 ton 990 litre etil alkol ele geçirildi

Kocaeli'nde düzenlenen operasyonda 16 ton 990 litre etil alkol ele geçirildi.

AA
Yayınlanma: 18.01.2024 - 17:23
Kocaeli'nde 16 ton 990 litre etil alkol ele geçirildi
Abone Ol google-news
Player Alanı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Körfez ilçesinde bir işyerine operasyon düzenledi.

İşyerindeki aramada, 16 ton 990 litre etil alkol, 6 bin 100 plastik şişe, 15 bin sahte etiket, 5 ton kapasiteli ısıtma kazanı, 10 ton kapasiteli brülör, filtre kazanı, 3 ton kapasiteli 2 eşanjör kazanı, soğutma ünitesi, 20 ton kapasiteli hazır ürün tankı, kompresör, 10 ton kapasiteli 3 plastik tank, etiket yapıştırma makinesi, 10 bin bidon ve şişe kapağı, 8 bin ambalaj kutusu ile şişeleme ve dolum makinesi bulundu.

İki şüpheli hakkında adli işlem uygulandı.


kocaeli Alkol etil alkol

İlgili Haberler

Tekirdağ’da 800 bin TL'lik etil alkol ele geçirildi

Tekirdağ’da 800 bin TL'lik etil alkol ele geçirildi
Başkentte sahte içki operasyonu: 4 milyon TL değerinde etil alkol ele geçirildi!

Başkentte sahte içki operasyonu: 4 milyon TL değerinde etil alkol ele geçirildi!
Çorum'da bir kişi 'metil alkol' zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Çorum'da bir kişi 'metil alkol' zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

En Çok Okunan Haberler