Kocaeli'nde 16 ton 990 litre etil alkol ele geçirildi
Kocaeli'nde düzenlenen operasyonda 16 ton 990 litre etil alkol ele geçirildi.
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Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Körfez ilçesinde bir işyerine operasyon düzenledi.
İşyerindeki aramada, 16 ton 990 litre etil alkol, 6 bin 100 plastik şişe, 15 bin sahte etiket, 5 ton kapasiteli ısıtma kazanı, 10 ton kapasiteli brülör, filtre kazanı, 3 ton kapasiteli 2 eşanjör kazanı, soğutma ünitesi, 20 ton kapasiteli hazır ürün tankı, kompresör, 10 ton kapasiteli 3 plastik tank, etiket yapıştırma makinesi, 10 bin bidon ve şişe kapağı, 8 bin ambalaj kutusu ile şişeleme ve dolum makinesi bulundu.
İki şüpheli hakkında adli işlem uygulandı.
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