Samsun’da litrelerce etil alkol ele geçirildi

Samsun'un İlkadım ilçesinde bir kamyonette 1600 litre etil alkol ele geçirildi.

DHA
Yayınlanma: 08.03.2024 - 12:19
Abone Ol google-news

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, dün saat 15.00 sıralarında İlkadım ilçesi İlyasköy Mahallesi’nde, şüphe üzerine bir kamyona operasyon düzenledi. ,

Kamyonda yapılan aramalarda, 1600 litre kaçak ve sahte içki yapımında kullanılan etil alkol ele geçirildi. Kamyon şoförü H.G. gözaltına alınıp, ‘Kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefet’ suçundan soruşturma başlatıldı. 


etil alkol haberleri Operasyon haberleri Samsun haberleri

İlgili Haberler

Kocaeli'nde 16 ton 990 litre etil alkol ele geçirildi

Kocaeli'nde 16 ton 990 litre etil alkol ele geçirildi
İzmir'de 5 bin 800 litre etil alkol ele geçirildi

İzmir'de 5 bin 800 litre etil alkol ele geçirildi
İzmir'de 3,7 ton etil alkol ele geçirildi: 107 şüpheli hakkında işlem yapıldı!

İzmir'de 3,7 ton etil alkol ele geçirildi: 107 şüpheli hakkında işlem yapıldı!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Dünyanın en değerli bankaları belli oldu! Türkiye'den 7 banka var: İşte o bankalar...

Dünyanın en değerli bankaları belli oldu! Türkiye'den 7 banka var: İşte o bankalar...
7 Mart 2024 Perşembe reyting sonuçları açıklandı! İnci Taneleri, Hudutsuz sevda, Aldatmak, Sakla Beni, Survivor reyting sıralaması

7 Mart 2024 Perşembe reyting sonuçları açıklandı! İnci Taneleri, Hudutsuz sevda, Aldatmak, Sakla Beni, Survivor reyting sıralaması
CHP’li Başarır ‘1 Nisan’ planını açıkladı: Dikkat çeken ‘erken seçim’ vurgusu

CHP’li Başarır ‘1 Nisan’ planını açıkladı: Dikkat çeken ‘erken seçim’ vurgusu
Gelinim Mutfakta kim elendi, altın bilezikleri kim aldı? 8 Mart 2024 Cuma Gelinim Mutfakta puan durumu

Gelinim Mutfakta kim elendi, altın bilezikleri kim aldı? 8 Mart 2024 Cuma Gelinim Mutfakta puan durumu
HSBC, dolar TL tahminini yükseltti!

HSBC, dolar TL tahminini yükseltti!
Fenerbahçe, Union Saint Gilloise’i mağlup etti: İşte UEFA ülke puan sıralamasında son durum!

Fenerbahçe, Union Saint Gilloise’i mağlup etti: İşte UEFA ülke puan sıralamasında son durum!
CHP'li Burcu Köksal: Seçildiğimde Afyonkarahisar Belediyesi'nin kapıları, DEM Parti hariç her siyasi partiye açık olacak

CHP'li Burcu Köksal: Seçildiğimde Afyonkarahisar Belediyesi'nin kapıları, DEM Parti hariç her siyasi partiye açık olacak
9 Mart 2024 Cumartesi Günlük burç yorumları: Koç, Boğa, İkizler…

9 Mart 2024 Cumartesi Günlük burç yorumları: Koç, Boğa, İkizler…