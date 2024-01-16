İzmir'de 5 bin 800 litre etil alkol ele geçirildi
İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde düzenlenen operasyonda, 5 bin 800 litre etil alkol ele geçirildi.
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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Bağyurdu Yeni Mahallesi'ndeki bir işletmeye operasyon düzenledi.
İşletmedeki aramada, sahte içki yapımında kullanılan 5 bin 800 litre etil alkol bulundu.
Olaya ilişkin 1 şüpheli gözaltına alındı.
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