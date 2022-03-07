İzmir Şehir Tiyatroları üçüncü oyunu “Mor Şalvar” ile seyirciyle buluşuyor

07 Mart 2022 Pazartesi, 12:11

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in İzmir’i kültür sanat şehri haline getirme vizyonuyla kurulan, genel sanat yönetmenliğini Yücel Erten’in yaptığı İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları (İzBBŞT), Azizname ve Tavşan Tavşanoğlu’nun ardından üçüncü oyunu “Mor Şalvar” ile seyircinin karşısına çıkıyor. Oyun, 9 Mart Çarşamba saat 20.00’de İzmir Sanat’ta yapılacak prömiyerin ardından 10 Mart Perşembe gününden itibaren İzmirliler ile buluşacak. Toplumda kadının yerini sınıf kavramı üzerinden ele alan Mor Şalvar’ın biletleri ise gişelerden ve “izmirsehirtiyatrolari”dan alınabilecek.

Ferhat Lüleci’nin yazdığı, Erhan Gökgücü Tiyatro Yazarlığı Yarışması 2021 yılı birincisi olan tek perdelik komedi oyunu Mor Şalvar’ın yönetmenliğini Ufuk Aşar üstleniyor. Temizlik işçisi dört kadın onlara yazılan hikâyeleri yırtıp kendi öykülerinin yaratıcısı olmak için bir yola giriyorlar. Onları yollarından döndürebilecek tek şey ise enselerinde her geçen gün baskısını daha fazla hissettikleri ölümün varlığı oluyor. Oyun, yaşamlarında yer alan farklı sorunlar nedeni ile temizlik yapmak üzere gittikleri bankayı soyma fikri üzerinde birleşen dört kadının, bankada içinde trajikomik durumlar etrafında şekilleniyor. Mor Şalvar toplumdaki sosyo-ekonomik yapıyı sorguluyor.

1946’DAN BUGÜNE

1946’da tiyatro, sinema oyuncusu ve yönetmen Avni Dilligil’in yönetiminde başlayıp dört yıllık serüveni sona eren Şehir Tiyatroları, dönem dönem yeniden hayata geçirilmeye çalışılsa da girişimler sonuçsuz kaldı. 1989 yılında Prof. Dr. Özdemir Nutku Şehir Tiyatroları adını tekrar kent yaşamına kazandırmaya çalıştı. Ancak bu çaba Gezici Kamyon Tiyatrosu uygulamasıyla ancak iki yıl yaşayabildi.

Başkan Tunç Soyer’in seçim vaatleri arasında yer alan Şehir Tiyatroları, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü’ndeki ilanla duyuruldu. Logosu yarışmayla belirlenen Şehir Tiyatroları, özenli bir sınav sürecinin ardından kadrosunu kurdu. İzmir Şehir Tiyatroları, Yücel Erten’in deyimiyle “tiyatronun töresi gereği” 1 Ekim’de perde açtı.

İzmir Şehir Tiyatroları, Yücel Erten’in Aziz Nesin öykülerinden uyarladığı Azizname ile ilk defa sezon açılışı yapmış ardından ‘Tavşan Tavşanoğlu’ oyunuyla da seyirciden tam not almıştı.