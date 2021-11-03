İzmir Tabip Odası: Hekimler için yaşanabilir temel ödeme istiyoruz

03 Kasım 2021 Çarşamba, 16:06

İzmir Tabip Odası, 'Emek Bizim Söz Bizim' etkinlikleri kapsamından bugün ‘Emekliliğe yansıyacak yaşanabilir temel ödeme istiyoruz!’ sloganıyla İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi hekimleriyle bir buluşma düzenledi.



Buluşma öncesinde İzmir Tabip Odası Yönetim Kurulu adına Başkan Dr. Lütfi Çamlı, Genel Sekreter Dr. Nuri Seha Yüksel ve Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Doğu Barış Kılıççıoğlu İKÇÜ Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ali Gürbüz bir görüşme gerçekleştirdi. Etkimlikte ‘7200 Ek gösterge İstiyoruz’ Emekliliğe Yansıyan Yaşanabilir Temel Ödeme İstiyoruz!’ kokartları dağıtılarak konuya ilişkin hazırlanan broşürler paylaşıldı.

İzmir Tabip Odası Başkanı Dr. Lütfi Çamlı hekimlerle yaptığı görüşmelerde, "Hekimlerin uzun yıllardır emekliliğe yansıyan ücretlerinde iyileştirme yapılmamıştır. Ülkemizde 2003 yılından itibaren uygulamaya konulan Sağlıkta Dönüşüm Programıyla ile birlikte sağlıkta piyasalaşmanın önü açılmış, Performansa dayalı bir ücretlendirme sitemi uygulamaya sokulmuştur. Birçok adaletsizlikler içeren bu sistem aynı zamanda iş barışını da olumsuz etkilemiştir. Emekliliğe yansımayan performansa dayalı ek ödemeler son dönemde hastane gelirlerinin azaldığı gerekçesiyle iyiden iyiye düşmüştür. dedi.

Hekimlerin performansa dayalı ek ödeme sistemi ile aldıkları ücretin önemli bir bölümünün, çalıştıkları sürece aldıkları ücretten olduğunu vurgulayan Çamlı, "Bu ücret de yıllar içinde giderek küçültülmüş, yoksulluk sınırının altına gerilemiştir. Geldiğimiz noktada Türk Tabipleri Birliği’nin kapsamlı önerilerinde yer alan sistemli bir iyileştirme çalışmasının yapılması kaçınılmaz bir zorunluluktur. Hekimlerin emekli olduklarında uzun eğitim sürelerine ve zorlu çalışma koşullarına rağmen bu koşullar yönünden emsali bile olmayan personelden daha az ücret alır hale gelmesi, adaletsizlik, haksızlık duygusunun birikmesine ve ciddi bir mağduriyete neden olmaktadır.” diyerek hekimleri Meslek Özlük Haklarımız için ve ekonomik taleplerimiz için ortak mücadeleye çağırdı." ifadelerini kullandı.