İzmir Valiliği'nden “şehir hastanesine teleferik” iddialarına ilişkin açıklama!

27 Ekim 2022 Perşembe, 10:06

İzmir Valiliği, Bayraklı'da 2013 yılında temeli atılan ve açılış tarihi 5 kere değişen şehir hastanesinin ulaşım sorunuyla ilgili gündeme gelen "teleferik" iddiasına dair açıklama yayımladı.

Teleferik projesinin İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ait olduğunu ileri süren İzmir Valiliği, "Şehir Hastanesi ile ilgili ambulans yolları da dahil tüm ulaşım çalışmaları eşgüdüm içerisinde yürütülmekte ve esas ulaşım, çevre yolu ile bağlantılı yollardan sağlanacak olup 'teleferik ile hasta nakli' vb. söz konusu değildir" açıklamasını yaptı.

Hastaneye ulaşım için teleferik önerisinin İzmir kamuoyunda tepki çekmesinin ardından açıklama yapan İzmir Valiliği şunları kaydetti:

"İzmir Şehir Hastanesi'nin ulaşımı ile ilgili olarak, son günlerde basına yansıyan spekülasyonlar hakkında kamuoyunu bilgilendirme ihtiyacı hasıl olmuştur. Bu doğrultuda, bilindiği üzere, büyükşehir belediyelerinin bulunduğu illerde her türlü ulaşımın inşaası, düzenlenmesi ve koordinasyonu ilgili mevzuata istinaden büyükşehir belediyelerinin görev ve sorumluluğunda bulunmaktadır. İzmir Şehir Hastanesinin ulaşımı ile ilgili konu bir yönüyle şehirler arası yolları da ilgilendirdiğinden valiliğimizce ilgili kurumların koordinasyonuyla yürütülmektedir. Dolayısıyla karayollarını ilgilendiren boyutunda Karayolları Bölge Müdürlüğü gerekli çözümü üretmekte, İzmir Büyükşehir Belediyesi de kendisi ile ilgili alanlarda üzerine düşen görevi yerine getirmeye çalışmaktadır. Ayrıca, söz konusu hastaneye ulaşımda teleferik kullanımı İzmir Büyükşehir Belediyesinin daha önceden üzerinde çalışmakta olduğu bir proje olup, deprem konutlarını kapsayacak şekilde genişletilerek hayata geçirilmesi valiliğimizce tavsiye edilmiştir. Şehir Hastanesi ile ilgili ambulans yolları da dahil tüm ulaşım çalışmaları eşgüdüm içerisinde yürütülmekte ve esas ulaşım, çevre yolu ile bağlantılı yollar dan sağlanacak olup 'teleferik ile hasta nakli' vb. söz konusu değildir"

İZMİR VALİSİ NE DEMİŞTİ?

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger katıldığı bir televizyon programında, “İkinci bir çevre yolu bizim sorunumuzu çözmez. Mevcut çevre yolu da olağan durumu karşılayamıyor. Teleferik konusunun olabilirliği var. Bazı izinler gerekiyor. Biz o konuda gerekli görüşmeleri yapacağız. Arkada Laka Köyü yolu var, o yoldan girişi verip tünelin üzerindeki kavşaktan çıkış üzerine planlama yapıyoruz” dedi.