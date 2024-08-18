İzmir yanıyor: Günün ilk ışıklarıyla müdahale başladı

Yayınlanma: 18.08.2024 - 09:02

Güncelleme: 18.08.2024 - 09:17

İzmir’in Karşıyaka, Menderes, Urla ilçelerinde devam eden orman yangınlarına, günün ilk ışıklarıyla havadan müdahale tekrar başladı.

Yerleşim yerlerine sıçrayan, 16 evin ve çok sayıda işyerinin yandığı Karşıyaka ilçesi Yamanlar Dağı’ndaki yangın ise 3 gündür devam ediyor.

İzmir Orman Müdürlüğü, günün ilk ışıklarıyla başlayan müdahaleye ilişkin şu bilgileri verdi:

"Yamanlar, Menderes-Şaşal, Urla-Balıkova-Küçükbahçe’de gün doğumu ile hava araçları çalışmaya devam etmektedir. Her 3 yangındaki güncel hava aracı sayıları şu şekildedir:

Yamanlar: 2 uçak, 7 helikopter

Menderes-Şaşal: 5 uçak, 1 helikopter

Urla Balıkova-Küçükbahçe: 2 uçak, 1 helikopter"

440 KONUT TAHLİYE EDİLDİ

Dün gece saatlerinde Balıklıova Mahallesi’nde bir site yakınlarındaki makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Site sakinlerinin haber vermesi üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı arazözler ile İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler sevk edildi. İzmir Valisi Süleyman Elban, yangın nedeniyle bölgedeki 440 konutluk bir sitenin tahliye edildiğini söyledi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, yangının yoğun rüzgar nedeniyle durdurulamadığını söyledi.

Tugay, "Yangının akşam üzeri saat 18.00 civarı yüksek gerilim hattından başladığını söylüyor arkadaşlarımız. Şu saatlerde çok sert yoğun rüzgarla birlikte durdurulamıyor. Biraz aşağıda bir koy var. O koyda bir site var. Gelince koyu ve İltur sitesi. 85 ev var. Onları boşaltmış durumda arkadaşlarımız ve itfaiye amirlerimiz orayı güvene aldılar. Yani bu yangının siteye ulaşmaması için onlar o bölgede önlemi aldılar. Bu sert rüzgarda bu yangın durdurulamıyor ne yazık ki. Şu anda devam ediyor. Meteorolojinin bildirdiğine göre sabah dört civarında rüzgar yavaşlayacak. Belki ondan sonra daha etkili müdahale yapılabilir epeyce sayıda itfaiye aracımız, tankerimiz burada. Yeni araçlarımız da yolda rüzgarın hafiflemesinden sonra etkili bir müdahaleyle söndürmeyi planlıyoruz. Maalesef kötü yangınlardan birini de bugün burada yaşıyoruz" dedi.

"MÜDAHALE YETERSİZ"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan ise orman ekiplerinin yangına müdahalesinin yetersiz kaldığını kaydetti.

Bakan "Biz buraya geldiğimizde Büyükşehir Belediye Başkanımız, Yamanlar tarafındaydı ama büyükşehir ekipleri buradaydı. Büyükşehir itfaiyesi buradaydı. İZSU'nun ekipleri buradaydı. Ormandan da sadece iki tane araç vardı burada. Onlara da teşekkür ediyoruz ama çok yetersiz bir müdahaleydi. Ormanlık alana büyükşehirin ekipleri ormanın izni olmadan çıkamıyor. Büyükşehir ekipleri yangının yayılmasını engelledi ama çok yüksek rüzgarla başkanımızın söylediği gibi yayıldı. Büyükşehir belediye başkanımız gerekeni söyledi. Karaburun ve Urla belediye başkanı da olayın başından beri burada. Büyükşehir ekipleri canla başla çalışıyorlar. Biz de süreci takip ediyoruz" diye konuştu.

BAKAN YERLİKAYA AÇIKLADI: 7 GÖZALTI

İçişleri Bakanı Yerlikaya, "Ülke genelinde; 15-17 Ağustos 2024 tarihleri arasında toplam 19 orman yangını meydana gelmiştir. Orman yangınına sebebiyet verdiğinden şüphelenilen; İzmir’in Tire ilçesinde 3 şahıs, Ödemiş ilçesinde 2 şahıs, Bayındır ilçesinde 1 şahıs ve Karşıyaka ilçesinde 1 şahıs olmak üzere toplam 7 şahıs gözaltına alınmıştır. Bolu’nun Göynük ilçesinde gözaltına alınan 4 şahıstan 2’si tutuklanmış, 2’si hakkında adli kontrol kararı verilmiştir" açıklamasında bulundu.