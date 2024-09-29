İzmir'de 10 yıl 5 ay hapisle aranan hükümlü yakalandı

İzmir'in Bayraklı ilçesinde ‘hırsızlık' ve uyuşturucu kullanmak' suçlarından hakkında kesinleşmiş 10 yıl 5 ay 25 gün hapis cezası bulunan M.K., yakalandı.

İzmir'de 10 yıl 5 ay hapisle aranan hükümlü yakalandı
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DHA
Yayınlanma: 29.09.2024 - 10:23

Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timler Amirliği'ne bağlı ekipler, dün denetim yaptı.

Yapılan denetimde M.K.'nın 'hırsızlık' ve uyuşturucu kullanmak' suçlarından hakkında kesinleşmiş 10 yıl 5 ay 25 gün hapis cezasıyla arandığı belirlendi.

Gözaltına alınan M.K, Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. M.K.'nin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

 

 


Etiketler: #İzmir #Hapis Cezası #hapis

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