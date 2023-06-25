Muğla'da kamyon kasasından 41 kaçak göçmen çıktı: 2 kişi tutuklandı!

Yayınlanma: 25.06.2023 - 11:28

Güncelleme: 25.06.2023 - 11:28

Muğla’da Milas İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler önceki gün saat 22.00 sıralarında Bafa yol kontrol noktasında uygulama yaptı. Uygulama sırasında ekipler, şüphe üzerine bir kamyonun sürücüsüne 'Dur' ihtarında bulundu. Sürücü, ihtara uymayarak kaçtı.

Jandarmanın takip edip durdurduğu kamyonun kasasında 5'i Pakistan, 15'i Suriye, 21'i Afganistanlı olmak üzere 41 kaçak göçmen yakalandı. Yapılan soruşturmada organizatör olduğu belirlenen M.B.G ve E.S.G. ise gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 organizatör şüphelisi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, kaçak göçmenler ise İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.