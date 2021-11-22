İzmir'de 13 bin ton tıbbi atık evsel atığa dönüştürüldü

22 Kasım 2021 Pazartesi, 10:50

İzmir Büyükşehir Belediyesi Atık Yönetimi Dairesi Başkanlığı’nda Çevre Mühendisi olarak görev yapan Fulya Evirgen, İzmir genelinde aylık bir tonun üzerinde tıbbi atık üreten 146 hastane, 24 diyaliz kuruluşu başta olmak üzere toplamda 2 bin 43 adet sağlık kuruluşundan toplanan tıbbi atıkların, 7 gün 24 saat boyunca faaliyette olan tesiste sterilize edildiğini aktardı. Evirgen, “Ayda oluşan ortalama 750 ton tıbbi atık, iş sağlığı ve güvenliği kapsamında çevre sağlığı da göz önünde bulundurularak el değmeden kovalı sistemlerle alınıp buraya getiriliyor. Tesise gelen atıklar sterilize ediliyor. Sterilizasyon ünitesinden çıktıktan sonra da konveyör bant yardımı ile kırıcı ünitesine aktarılıyor” dedi. Fulya Evirgen, günde 110 ton tıbbi atığın sterilize edilebildiği tesiste faaliyete geçtiği 2020 yılı Mart ayından bugüne kadar 13 bin ton atığın sterilize edildiğini söyledi. İZMİR / Cumhuriyet