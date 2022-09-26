İzmir'de 166 bin 600 sentetik ecza ele geçirildi

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, polisin durdurduğu kamyonette 166 bin 600 sentetik ecza ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli ise tutuklandı.

DHA
26 Eylül 2022 Pazartesi, 11:48
İzmir'de 166 bin 600 sentetik ecza ele geçirildi
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İzmir İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü'nün desteğiyle Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kemalpaşa'daki kamyonete yönelik operasyon düzenledi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER

Yapılan aramada, aracın kasasında 166 bin 600 sentetik ecza ele geçirildi. Operasyon kapsamında R.Ö., Z.A. ve İ.A., gözaltına alındı.

Emniyet'teki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.


İzmir kamyon ecza

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