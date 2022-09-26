İzmir'de 166 bin 600 sentetik ecza ele geçirildi

26 Eylül 2022 Pazartesi, 11:48

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü'nün desteğiyle Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kemalpaşa'daki kamyonete yönelik operasyon düzenledi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER

Yapılan aramada, aracın kasasında 166 bin 600 sentetik ecza ele geçirildi. Operasyon kapsamında R.Ö., Z.A. ve İ.A., gözaltına alındı.

Emniyet'teki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.