İzmir’de 3 milyon 600 bin liralık kaçak ürün ele geçirildi
İzmir'de polis ekipleri tarafından kent genelinde bir hafta içerisinde yapılan operasyonlarda, 3 milyon 600 bin liralık kaçak ürün ele geçirilirken, olaylarla ilgili 18 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 27 Eyül-3 Ekim arasında kent genelinde kaçakçılıkla mücadele kapsamında 12 ayrı operasyon düzenledi.
Operasyonlardaki aramalarda, piyasa değeri 3 milyon 600 bin lira olan 336 bin kaçak sigara, 322 kilogram nargile tütünü, 110 litre sahte içki, 4 bin 900 litre etil alkol, tarihi eser niteliğinde olduğu belirtilen 120 obje, 3 bin 846 sahte elektronik malzeme ve 31 bin 680 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.
Video Haberler
- 'Yurtsuzlar' nöbetine polisten sert müdahale
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
- Fatih'te korkunç an kameraya böyle yansıdı
- Gerçeği öğrenince büyük şok yaşadı: Psikolojim bozuldu
- Adana'da korkunç ölüm! Parke zeminde ayağı kayınca...
- Hayvanseverleri ayaklandıran 'aslan safarisi'
- Esenyurt'ta işe giden kadına kapkaç dehşeti
- Z kuşağı endişesi Erdoğan'a şarkı söylettirdi
- Furkancılar insan kaçırdı
- Pendik'te feci kaza; 2 ölü, 2 yaralı
En Çok Okunan Haberler
- Sedat Peker'den yeni iddialar
- Sigaraya zam geldi!
- Ehliyet ve kimlikte yeni dönem
- Cumhur İttifakı çakıldı
- AKP'ye karşı blok çağrısı yaptı
- Gizli servetleri ve anlaşmaları ortaya çıktı
- Artık geri dönüş yok
- Soylu, Albayrak ve Koca'ya kötü haber
- İnsanlar konuşa konuşa demek isterdim
- Gülben Ergen hastaneye kaldırıldı