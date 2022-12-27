İzmir'de 50 adrese eş zamanlı uyuşturucu baskını: 37 gözaltı

İzmir'in Ödemiş, Tire, Torbalı ve Bayındır ilçelerinde 50 ayrı adrese düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda, 37 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

İHA
27 Aralık 2022 Salı, 16:34
İzmir'de 50 adrese eş zamanlı uyuşturucu baskını: 37 gözaltı
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İzmir İl Emniyet Müdürü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, bu çerçevede Ödemiş ve Tire Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, Ödemiş, Tire, Torbalı ve Bayındır ilçelerinde önceden belirlenen 50 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

Özel harekat polisi ve polis helikopterinin de yer aldığı operasyonda, adreslerde yapılan aramalarda çok miktarda satışa hazır halde uyuşturucu madde, 4 hassas terazi, 3 ruhsatsız tabanca ve 25 adet fişek ile 6 tüfek ele geçirildi. 

37 ŞÜPHELİ YAKALANDI 

Öte yandan, gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, olaylarla ilgili 37 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi


İzmir uyuşturucu Operasyon

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