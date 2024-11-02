İzmir'de 53 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'in Dikili ilçesinde 53 düzensiz göçmen yakalandı.

İzmir'de 53 düzensiz göçmen yakalandı
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AA
Yayınlanma: 02.11.2024 - 10:00

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Dikili ilçesinde görevli Sahil Güvenlik mobil radarı, lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğunu tespit etti.

Sahil Güvenlik ekiplerince durdurulan lastik botta 53 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.


Etiketler: #düzensiz göçmen #göçmenler #göçmen

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