Marmaris’te 20 düzensiz göçmen yakalandı
Marmaris’te karadan ulaşımın bulunmadığı bölgede yasa dışı yollardan çıkış hazırlığında olan 20 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ve Jandarma ekipleri tarafından yakalandı.
Marmaris ilçesinde karadan ulaşımı olmayan bölgede bir grup düzensiz göçmenin olduğu bilgisinin alındı.
Bunun üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu ve Bozburun Jandarma Karakol Komutanlığı personeli tarafından 20 düzensiz göçmen müştereken yakalandı.
Etiketler: #Marmaris
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