Marmaris’te 20 düzensiz göçmen yakalandı

Yayınlanma: 01.11.2024 - 09:16

Güncelleme: 01.11.2024 - 09:18

Marmaris ilçesinde karadan ulaşımı olmayan bölgede bir grup düzensiz göçmenin olduğu bilgisinin alındı.

Bunun üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu ve Bozburun Jandarma Karakol Komutanlığı personeli tarafından 20 düzensiz göçmen müştereken yakalandı.