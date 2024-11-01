Marmaris’te 20 düzensiz göçmen yakalandı

Marmaris’te karadan ulaşımın bulunmadığı bölgede yasa dışı yollardan çıkış hazırlığında olan 20 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ve Jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Marmaris’te 20 düzensiz göçmen yakalandı
Abone Ol google-news
İHA
Yayınlanma: 01.11.2024 - 09:16

Marmaris ilçesinde karadan ulaşımı olmayan bölgede bir grup düzensiz göçmenin olduğu bilgisinin alındı.

Bunun üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu ve Bozburun Jandarma Karakol Komutanlığı personeli tarafından 20 düzensiz göçmen müştereken yakalandı.


Etiketler: #Marmaris

İlgili Haberler

Marmaris’te orman yangını: Ekipler müdahale ediyor

Marmaris’te orman yangını: Ekipler müdahale ediyor
Marmaris’te maraton heyecanı

Marmaris’te maraton heyecanı
Marmaris 101. yılı coşkuyla kutlayacak

Marmaris 101. yılı coşkuyla kutlayacak
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler