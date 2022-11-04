İzmir’de 62 artçı sarsıntı meydana geldi
İzmir’in Buca ilçesinde saat 03.29’da meydana gelen depremin ardından en büyüğü 2.7 olmak üzere 62 artçı sarsıntı meydana geldiği belirtildi.
İzmir’de saat 03.29’da meydana gelen depremle sarsıldı. Merkez üssü Buca ilçesi olan 4.9 büyüklüğündeki deprem nedeniyle İzmirliler sokağa dökülürken toplam 31 kişi hastaneye başvurdu. Deprem nedeniyle Konak ilçesinde bulunan tarihi Selahattinoğlu Camii’nin de minaresi yıkıldı.
İzmir’e gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İzmir İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’nde (AFAD) Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar’dan detaylı bilgi aldı.
62 ARTÇI SARSINTI MEYDANA GELDİ
Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar, “İzmir il sınırları içerisinde 17 tane tanımlanmış aktif fayımız var. Şu ana kadar toplam 62 tane artçı sarsıntımız var. Bunların içerisinde en yüksek olan artçı sarsıntının büyüklüğü 2.7 ama şu bir gerçek; özellikle 4.9 veya 5.0 büyüklüğündeki bir deprem sonrasında 4.0 büyüklüğüne kadar artçı sarsıntı beklenebilir. Bu aşamadan sonra özellikle vatandaşlarımızın bu konuya dikkat ederek hareket etmesinde büyük fayda var. Özellikle depremin artçı sarsıntılarının belli bir noktada yoğunlaştığını, kümelendiğini görüyoruz. Bu da bizim hemen güneyimizde kalan Buca fayının kuzeyinde bir noktaya düşüyor. Depremin aslında bulunduğu yer bizim yaklaşık 35-40 kilometre uzunluğundaki Tuzla fayının en kuzeydoğu ucuna düşüyor. Türkiye’de yaklaşık 500 civarında diri fay olarak tanımladığımız deprem üretme potansiyeline sahip fay var. Türkiye’nin hemen hemen her yerinde 4.0- 4.5 büyüklüğünde bir depremin olması son derece doğal. Bu gerçeği bilmemizde büyük yarar var. Dolayısıyla bu büyüklükteki bir depremden sonra panik yapmamak gerekiyor. Bugünkü depremde İzmir civarında aktif 17 fayı dikkate aldığımızda son derece olağan karşılanması gereken bir deprem. Bunun yanı sıra özellikle İzmir’de 6.8- 6.9 büyüklüğüne kadar deprem üretme potansiyeline sahip faylar var. Dolayısıyla bizim bir an önce İzmir’de yapı stokuna dikkat ederek hareket etmemiz önem taşıyor. Bu büyüklükteki bir ana şoktan sonra 4 büyüklüğüne kadar artçı sarsıntı bekleyebiliriz” diye konuştu.
Toplantı, basına kapalı olarak devam etti.
Bakan Soylu’nun yanında İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ da yer aldı.
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