İzmir'de 8 ton sahte etil alkol ele geçirildi: 9 gözaltı
İzmir'de, polis tarafından yapılan operasyonlarda 8 ton sahte etil alkol ele geçirildi, 9 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte sahte içki üretiminde kullanılmak üzere sahte etil alkol üretilip, piyasaya sürüldüğü bilgisiyle harekete geçti.
'DEZENFEKTAN' GÖRÜNÜMÜNDE...
Karşıyaka, Buca ve Kemalpaşa ilçelerindeki 1 iş yeri, 3 araç ve 1 depodaki aramalarda, 8 ton sahte etil alkol ele geçirildi. Şüphelilerin, ürettikleri sahte etil alkolleri internet üzerinden 'dezenfektan' görünümünde satışa sundukları ve Türkiye'nin her iline kargo yöntemiyle gönderdikleri tespit edildi.
Operasyonlarda gözaltına alınan 9 şüphelinin, Emniyet'teki işlemleri sürüyor.
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