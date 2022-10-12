İzmir'de 86 kaçak göçmen yakalandı, 5 insan kaçakçısına gözaltı
İzmir'in Seferihisar ilçesinde, jandarmanın göçmen kaçakçılarına yönelik insansız hava aracı destekli operasyonunda 86 kaçak göçmen ile 5 insan kaçakçısı yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbarat çalışmasıyla İstanbul'dan İzmir'e gelen bir grup kaçak göçmenin yasa dışı yollarla İtalya'ya gideceği bilgisine ulaştı.
Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde ve talimatları doğrultusunda; Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı'na bağlı insansız hava aracı destekli operasyon düzenlendi.
ORGANİZATÖRLER DE YAKALANDI
Havadan insansız hava aracı, karadan ise fiziki olarak takip edilen 1 kamyon, 1 minibüs ve 2 otomobil, 9 Ekim'de Seferihisar'ın Doğanbey Mahallesi'nde durduruldu.
Organizatör olduğu tespit edilen U.Ö., A.F.S., A.K., V.Y. ve F.Ö. gözaltına alındı. Ayrıca 69'u Afganistan, 7'si Suriye, 6'sı Mısır, 3'ü Filistin ve 1'i de İran uyruklu toplam 86 kaçak göçmen yakalandı.
Kaçak göçmenler, adli ve idari işlemleri tamamlanarak Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. 5 organizatörün jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.
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