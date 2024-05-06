İzmir'de 9 milyon 500 TL değerinde tarihi eser ele geçirildi

İzmir’in 3 ilçesinde yapılan tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda; Helenistik, Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen, piyasa değeri yaklaşık 9 milyon 500 bin TL olan tarihi eserler ele geçirildi.

İHA
Yayınlanma: 06.05.2024 - 10:26
İzmir'de 9 milyon 500 TL değerinde tarihi eser ele geçirildi
Abone Ol google-news

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü, tarihi eser kaçakçılığıyla ilgili teknik ve fiziki çalışmalar yürüttü.

Bu çalışmalar sonucu tespit edilen şahısların yakalanması için harekete geçen ekipler; Bornova, Konak ve Ödemiş ilçelerinde baskınlar yaptı. 8 ikamet ve 1 iş yerine yapılan operasyonda; Klasik, Helenistik, Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen; 3 bin 36 adet sikke, 339 adet ok ucu, ağırlık, obje, heykelcik gibi tarihi eserler, iki antika toplu tabanca, üç adet antika kılıç ele geçirildi.

Ele geçirilen tarihi eserlerin piyasa değerinin 9 milyon 500 bin TL olduğu değerlendirilirken, adli işlem başlatılan ve gözaltına alınan 4 şüpheliden 1’i tutuklanarak cezaevine gönderildi. 


İzmir haberleri

İlgili Haberler

İzmir – Midilli rotasında yeni sezon başladı

İzmir – Midilli rotasında yeni sezon başladı
İzmir’de FETÖ operasyonu: 31 gözaltı

İzmir’de FETÖ operasyonu: 31 gözaltı
İzmir'de yasa dışı bahis operasyonu: 11 gözaltı

İzmir'de yasa dışı bahis operasyonu: 11 gözaltı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Dünyanın en iyi havalimanı seçildi: 30 yıldır tek bir bagaj bile kaybolmadı!

Dünyanın en iyi havalimanı seçildi: 30 yıldır tek bir bagaj bile kaybolmadı!
Galatasaray, Sivasspor’u 6 golle geçti! Puan rekoru kırdı!

Galatasaray, Sivasspor’u 6 golle geçti! Puan rekoru kırdı!
Son Dakika... 1 Mayıs’ta gözaltına alınan 38 kişi tutuklandı

Son Dakika... 1 Mayıs’ta gözaltına alınan 38 kişi tutuklandı
Borsa haftaya 0,05 puan yükselişle başladı

Borsa haftaya 0,05 puan yükselişle başladı
İçişleri Bakanlığı, Ankara Emniyeti'ne ilişkin iddialara yönelik müfettiş görevlendirdi

İçişleri Bakanlığı, Ankara Emniyeti'ne ilişkin iddialara yönelik müfettiş görevlendirdi
Bilal Erdoğan ‘Fesli Kadir’i’ andı: Bir nesle damgasını vurdu!

Bilal Erdoğan ‘Fesli Kadir’i’ andı: Bir nesle damgasını vurdu!
Bakan Şimşek’ten enflasyon açıklaması: 'Mayıs ayında yüzde 70'in üzerini göreceğiz'

Bakan Şimşek’ten enflasyon açıklaması: 'Mayıs ayında yüzde 70'in üzerini göreceğiz'
Kilis’te vahşet: Baba, anne ve 3 çocuğu evlerinde ölü bulundu!

Kilis’te vahşet: Baba, anne ve 3 çocuğu evlerinde ölü bulundu!