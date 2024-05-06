İzmir'de 9 milyon 500 TL değerinde tarihi eser ele geçirildi

Yayınlanma: 06.05.2024 - 10:26

Güncelleme: 06.05.2024 - 10:28

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü, tarihi eser kaçakçılığıyla ilgili teknik ve fiziki çalışmalar yürüttü.

Bu çalışmalar sonucu tespit edilen şahısların yakalanması için harekete geçen ekipler; Bornova, Konak ve Ödemiş ilçelerinde baskınlar yaptı. 8 ikamet ve 1 iş yerine yapılan operasyonda; Klasik, Helenistik, Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen; 3 bin 36 adet sikke, 339 adet ok ucu, ağırlık, obje, heykelcik gibi tarihi eserler, iki antika toplu tabanca, üç adet antika kılıç ele geçirildi.

Ele geçirilen tarihi eserlerin piyasa değerinin 9 milyon 500 bin TL olduğu değerlendirilirken, adli işlem başlatılan ve gözaltına alınan 4 şüpheliden 1’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.