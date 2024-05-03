İzmir'de yasa dışı bahis operasyonu: 11 gözaltı
İzmir'in Ödemiş ilçesinde, yasa dışı bahis oynatanlara yönelik operasyonda 11 şüpheli, gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün internetten yasa dışı bahis oynatarak haksız kazanç elde ettikleri tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.
Şüphelilerin ev ve iş yerlerindeki aramalarda 14 cep telefonu, 13 sim kart, 1 hafıza kartı, 2 usb bellek, 2 laptop, 2 harddisk, 1 kurusıkı tabanca ele geçirildi.
Operasyonda, 11 şüpheli gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüphelilerin Ödemiş Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildiği bildirildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Özel'den Kılıçdaroğlu hamlesi
- Memur ve memur emeklileri ne kadar zam alacak?
- Erdoğan, eski ABD Senatörü adayı Dr. Öz ile görüştü
- Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a sert tepki
- Erdoğan'dan 'Özgür Özel' açıklaması
- Boş koltuk mesaj içermiyor
- 'Tek sorumlu benmişim gibi...'
- Özel tarihi görüşme sonrası ilk kez konuştu
- Huzurevinde bıçaklı saldırı!
- 'Beklenen olmadı, AK Parti geç kalıyor'