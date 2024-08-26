İzmir'de orman yangını: Kısa sürede söndürüldü

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde gece yarısı çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

DHA
Yayınlanma: 26.08.2024 - 09:05
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Kemalpaşa ilçesi Karabel mevkisindeki ormanda saat 00.45 sıralarında yangın çıktı.

Yangın henüz bilinmeyen nedenle çıkarken, ihbar üzerine bölgeye 12 arazöz, 2 yer ekibi ve 1 dozer sevk edildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Alevler, ekiplerin müdahalesi sonucu büyümeden kısa sürede kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.


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