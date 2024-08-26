İzmir'de orman yangını: Kısa sürede söndürüldü

Yayınlanma: 26.08.2024 - 09:05

Güncelleme: 26.08.2024 - 09:36

Kemalpaşa ilçesi Karabel mevkisindeki ormanda saat 00.45 sıralarında yangın çıktı.

Yangın henüz bilinmeyen nedenle çıkarken, ihbar üzerine bölgeye 12 arazöz, 2 yer ekibi ve 1 dozer sevk edildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Alevler, ekiplerin müdahalesi sonucu büyümeden kısa sürede kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.