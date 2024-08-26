İzmir'de orman yangını: Kısa sürede söndürüldü
İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde gece yarısı çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Kemalpaşa ilçesi Karabel mevkisindeki ormanda saat 00.45 sıralarında yangın çıktı.
Yangın henüz bilinmeyen nedenle çıkarken, ihbar üzerine bölgeye 12 arazöz, 2 yer ekibi ve 1 dozer sevk edildi.
İNCELEME BAŞLATILDI
Alevler, ekiplerin müdahalesi sonucu büyümeden kısa sürede kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
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