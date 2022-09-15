İzmir'de ambulans şarampole devrildi: 3 yaralı

İzmir'in Dikili ilçesinde ambulansın şarampole devrilmesi sonucu 3 görevli yaralandı.

AA
15 Eylül 2022 Perşembe, 20:37
İzmir'de ambulans şarampole devrildi: 3 yaralı
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İzmir'in Dikili ilçesinin Çandarlı Mahallesi'ndeki Acil Sağlık İstasyonunda görevli Mutlu Korkmaz yönetimindeki 35 ATN 845 plakalı ambulans, gelen çağrı üzerine bir hastaya müdahale etmeye giderken, Dikili-Çandarlı kara yolunda şarampole devrildi.

Ambulanstan kendi olanaklarıyla çıkmayı başaran sürücü Korkmaz ile sağlık çalışanları Nilüfer Gezgin ve Begüm Göker Yıldız, Bergama Necla-Mithat Öztüre Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


İzmir dikili Ambulans

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