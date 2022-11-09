İzmir’de Ata için unutulmayacak program
İzmir Büyükşehir Belediyesi ise aramızdan ayrılışının 84. yıldönümünde ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ü anıyor. Kenttin çeşitli noktalarında nutuk dağıtılacak ve yurttaşlar Ata’ya mektup yazacak. Ayrıca Ata’ya saygı nobeti tutulacak.
İzmir’de 10 Kasım resmi törenler Cumhuriyet Meydanı’nda çelenk sunma ile başlayacak. Ata’mızın aramızdan ayrılış saati olan 09.05’de ise siren çalacak ve saygı duruşuna geçilecek. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 'Ata'ya saygı yürüyüşü' saat 17.00'de Alsancak Limanı'nda başlayacak Kültürpark'ta sona erecek. 16 noktada 10 binin üzerinde Nutuk dağıtılacak. İzmirliler ise Atalarına mektup yazacak.
İzmir Büyükşehir Belediyesi kentlileri Ata’ya mektup yazmaya da çağırıyor. 10 Kasım’da metro istasyonları ve vapur iskelelerine anı defterleri yerleştirecek. Anı defterlerine yazılan satırlar ise Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi (APİKAM) tarafından “Senin Atatürk’ün” başlığıyla Konak Meydanı’ndaki sergi alanında İzmirliler ile buluşturulacak. Anı defterleri Konak, Ege Üniversitesi, Fahrettin Altay, Üçyol ve Çankaya metro istasyonlarında, Karşıyaka, Bostanlı, Konak, Alsancak vapur iskeleleri ile Şirinyer, Gaziemir, Halkapınar İZBAN istasyonlarında yer alacak.
KURTULUŞUN 100. YILI
10 Kasım saat 18.30’da Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde ise “Özgür İzmir- Kurtuluşun 100. Yılı” adlı belgesel gösterimi var. Belgeselde arşiv görüntülerinin yanı sıra animasyon çalışmaları da yer alıyor. Uzman akademisyen, yazar ve gazetecilerin anlatımlarıyla zenginleştirilmiş belgesel, İzmir’in 19’uncu yüzyılına dair dikkat çekici görüntülere sahip. Saat 20.00'de ise "Senim Naçiz Vücudum" isimli tiyatro oyunu İsmet İnönü Sanat Merkezi'nde oynanacak.
6 BİNİN ÜZERİNDE NUTUK İZMİRLİYLE BULUŞACAK
“Kurduğun Gelecek Bize Emanet” sloganıyla İZELMAN tarafından bastırılan Mustafa Kemal Atatürk’ün Nutuk kitabı İzmirlilere ulaştırılacak. 16 farklı noktada Genç İzmir gönüllüleri ve İzmir Kent Konseyi Gençlik Meclisi üyeleri özel baskılı tişörtlerle Nutuk dağıtacak.
İZMİR’DE ATA'YA SAYGI NÖBETİ
Ayrıca ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı nöbeti tutulacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen Ata’ya Saygı Nöbeti, Cumhuriyet Meydanı'nda bu akşam saat 21.05'ten 10 Kasım sabahı 09.05'e kadar sürecek.
GAZİEMİR’DE SÖYLEŞİ
Gaziemir Belediyesi, Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümünün 84. yılında özel bir anma programı hazırladı. Anma etkinlikleri kapsamında “Atatürk’ü Anmak ve Anlamak” söyleşisi düzenlenecek. Gaziemir Atatürk Kültür Merkezi’nde 10 Kasım Perşembe günü saat 20.00’de düzenlenecek söyleşiye, İzmir Milli Kütüphane Vakfı Başkanı Avukat Ulvi Puğ konuşmacı olarak katılacak. Söyleşide Avukat Ulvi Puğ, Atatürk’ü ve onun devrimlerini anlatacak.
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