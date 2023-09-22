Matbaacılar Sitesi'ndeki yangına ilişkin 2 şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı

Yayınlanma: 22.09.2023 - 18:30

Güncelleme: 22.09.2023 - 19:01

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca, 100. Yıl Mahallesi'ndeki Matbaacılar Sitesi'nde, içerisinde kimyasal maddeler bulunduğu öğrenilen iş yerinde çıkan ve Atakan Kapcan'ın yaşamını yitirdiği yangınla ilgili "taksirle ölüme neden olmak" suçundan soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan S.K. adlı şüphelinin, işyerinde çalışırken aniden patlama olduğunu, kapıya doğru çıktığını, Atakan Kapcan'ın ise içeride mahsur kaldığını anlattığı öğrenildi.

S.K. ile diğer şüpheli M.G. işlemlerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Savcılık, firari iş yeri sahibi hakkında yakalama kararı çıkarılması talebinde bulundu.

NE OLMUŞTU?

100. Yıl Mahallesi'ndeki Matbaacılar Sitesi'nde, içerisinde kimyasal maddeler bulunduğu öğrenilen işyerinde dün akşam henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıkmıştı. Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürülmüş, işyerinde bulunan Atakan Kapcan hayatını kaybetmişti.

Müdahale sırasında yaralanan itfaiye eri, sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevk edilmişti.