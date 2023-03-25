İzmir'de çalıştığı fabrikanın 3. katından düşen kadın hayatını kaybetti

İzmir'in Gaziemir ilçesinde iddiaya göre, çalıştığı fabrikanın 3. katından düşerek yaralanan 22 yaşındaki kadın, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

AA
Yayınlanma: 25 Mart 2023 - 15:21
İzmir'de çalıştığı fabrikanın 3. katından düşen kadın hayatını kaybetti
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İzmir'in Gaziemir ilçesindeki Ege Serbest Bölgesi'ndeki bir gıda fabrikasında çalışan Aleyna Özsakız (22) iddiaya göre, 3. kattan düşerek yaralandı.

Özsakız, sağlık ekiplerince Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Burada tedavisi süren Özsakız, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Özsakız'ın cenazesinin yarın Buca'da toprağa verileceği öğrenildi.


İzmir fabrika İşçi

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