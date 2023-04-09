İzmir'de dehşet! 22 yaşındaki şahıs kalbinden bıçaklanmış halde bulundu

Yayınlanma: 09 Nisan 2023 - 09:19

Güncelleme: 09 Nisan 2023 - 09:19

İzmir'in Konak ilçesinde sabah saat 05.00 sıralarında Alsancak Mahallesi 1453 sokakta bir işletmede garsonluk yapan E.Y. çalıştığı işyerinde kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından göğsünden bıçaklandı.

E.Y.'nin yerde hareketsiz yattığını gören yurttaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk kontrollerinde göğsünden bıçaklandığı tespit edilen E.Y. ambulansla Alsancak Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan E.Y.'nin durumunun kritik olduğu ve hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri, görgü tanıkları ve kamera kayıtlarından yola çıkarak saldırıyı gerçekleştiren şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.



