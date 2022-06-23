İzmir'de denizde erkek cesedi bulundu

İzmir'in Konak ilçesinde denizden kimliği belirsiz erkek cesedi çıktı.

DHA
23 Haziran 2022 Perşembe, 08:42
İzmir'de denizde erkek cesedi bulundu
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Olay, Pasaport Vapur İskelesi yakınlarında meydana geldi. Denizde hareketsiz yatan kişiyi görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla gelen deniz polisi, kişiyi kıyıya çıkardı. Öldüğü belirlenen kişinin üzerinden herhangi bir kimlik çıkmadığı bildirildi.

Erkek cesedi, incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis, hayatını kaybeden kişinin kimliğini belirlemek için çalışma başlattı. 


İzmir ceset deniz
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