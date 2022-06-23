İzmir'de denizde erkek cesedi bulundu
İzmir'in Konak ilçesinde denizden kimliği belirsiz erkek cesedi çıktı.
Olay, Pasaport Vapur İskelesi yakınlarında meydana geldi. Denizde hareketsiz yatan kişiyi görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla gelen deniz polisi, kişiyi kıyıya çıkardı. Öldüğü belirlenen kişinin üzerinden herhangi bir kimlik çıkmadığı bildirildi.
Erkek cesedi, incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis, hayatını kaybeden kişinin kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.
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