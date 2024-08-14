İzmir'de denize giren 79 yaşındaki kişi boğuldu

Yayınlanma: 14.08.2024 - 16:33

Güncelleme: 14.08.2024 - 16:33

İzmir'in Foça ilçesinde, serinlemek için denize giren kişi boğuldu. Alınan bilgiye göre, Fatih Mahallesi'nde suda hareketsiz bir kişi olduğunu fark eden vatandaşlar, yüzerek kişiyi kıyıya çıkardı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Olay yerindeki müdahaleye rağmen hayatını kaybeden kişinin 79 yaşındaki Abdullah Hitami Yılmaz olduğu belirlendi.