İzmir'de devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti
İzmir'in Ödemiş ilçesinde kullandığı traktörün devrilmesi sonucu yaralanan sürücü, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Mehmet Can Gökçe (20) idaresindeki 35 RH 323 plakalı traktör, Gereli Mahallesi Ümmet Kuyu mevkisinde yoldan çıkarak tarlaya devrildi.
Yaralanan sürücü, ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
YAŞAMINI YİTİRDİ
Gökçe, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Gökçe'nin iki hafta sonra vatani görevini yerine getirmek için Erzincan'a gideceği öğrenildi.
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