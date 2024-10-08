İzmir'de 'Efsaneler’ bir araya geldi

Yayınlanma: 08.10.2024 - 20:33

Güncelleme: 08.10.2024 - 22:37

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile İzmir Ticaret Odası (İZTO) iş birliğiyle Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde (AASSM) düzenlenen “İzmir Spor Zirvesi” tamamlandı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay ve İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener’in ev sahipliğinde yapılan, gün boyu devam eden zirve “Efsanelerle Futbol” oturumuyla noktalandı.

Türkiye’nin yıldız sporcuları, efsane teknik direktörleri ve spor dünyasının önemli isimlerine ev sahipliği yapan programda yedi oturum gerçekleşti. Alanlarında uzman isimler tecrübe ve düşüncelerini İzmirlilerle paylaştı.

“TÜRK FUTBOLUNUN TEMEL TAŞI OLARAK HATIRLANACAKLAR”

Şansal Büyüka’nın moderatörlük yaptığı, Türkiye futbolunda akla ilk gelen teknik direktörlerden Fatih Terim, Mustafa Denizli ve Şenol Güneş’in mesleki birikimlerini ve sportif tecrübelerini paylaştığı “Efsanelerle Futbol” oturumu büyük ilgi topladı. Büyüka oturumu açarken, “Türk futbolunun yaşayan üç efsanesiyle beraberiz. Bir gazetecilik hayatım vardır; 45 yıl bu üçlüyü bir araya getiremedim. Bu üçlü fotoğraf; tarihin sayfalarında, duvarlarımızda, masalarımızda yerini alsın. Türk futbolunun temel taşı olarak hatırlanacaklar” dedi.

“AKILLA EKONOMİYİ BİRLEŞTİRMEK LAZIM”

Futbolda başarının kaynağının sorulması üzerine konuşan Fatih Terim, “Para olup aklınız yoksa bir işe yaramaz. Aklınız var paranız yoksa da bir işe yaramıyor maalesef. İkisini de çok doğru kullanmak gerek. İkisi bir arada çok güzel bir şey. Türkiye Ligi, Türkiye Kupası ve kendi ülkemizde oynadığımız futbolla Avrupa’daki rakiplerimiz arasındaki fark çok açık. Yıllardır bunu aşmak için özellikle Avrupa’da başarılı olmak için çok çaba sarf ettik. Kolay da olmadı. Kendi içimizde yaptığımız yenilikler çok beğenilirken onlar da yerinde durmuyor. Herkes devam ediyor. Akılla ekonomiyi çok iyi birleştirmek lazım” ifadelerini kullandı.

“İZMİR, EGE BÖLGESİ, AKDENİZ FUTBOL ALANLARI OLMASI GEREKEN YERLER”

İzmir’in özel bir yer olduğunu aktaran Şenol Güneş, “İzmir, Ege Bölgesi, Akdeniz futbol alanları olması gereken yerler. Hava, iklim müsait, tesisler kurulabilir. Futbolun altyapısını unuttuk. Böylesine bir kentte daha çok futbolcu yetiştirilebilir. Çocuklarımızın okulun dışında spor ve sanatla uğraşması kişisel gelişimi için önemli. Altyapıdan eğitimle gelinmesi gerekiyor. Bugün kulüplerin kurumsal yapısı yanlış. Amatörlükten şirketleşmeye geçişte hata yapıyoruz. Yöneticiler günlük başarıyı kovalıyor. Asıl amaç futbol oynamak, futbolcu yetiştirmektir” diye konuştu.

“BUGÜN BU İMKAN YOK”

“Ben içinizden biriyim. Ben bir Altaylıyım” diyerek söze başlayan Mustafa Denizli, “Bu şehir yıllarca futbolcu ihracatı yaptı. Bugün durmuş durumda. Benim kulübüm altyapısından onlarca futbolcu çıkardı. Bugün bu imkan maalesef İzmir’de yok. Aslında bugün Türkiye harcadığı paranın yaklaşık 10’da 1’ini futbol olarak geri alamıyor. Böyle bir ligin tadı olmuyor. Harcanılan paralara ve sunulan futbola bakın” dedi.

BAŞKANLAR SAHNEYE ÇIKTI

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay ve İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener oturum sona erdikten sonra sahneye çıkarak zirvenin kapanışı yaptı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, “Hayatımızda gerçekten çok önemli yer kaplayan, bizler için her biri birbirinden değerli bu dört misafirlerimizle beraber bu sahneyi paylaşmanın onurunu yaşıyorum. Zirveye katılanlara çok teşekkür ediyorum. Hocalarımızı tekrar bekliyoruz” dedi. İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener de zirveye katılanlara teşekkür ederek “İzmir Spor Zirvesi'nin yıllar ilerledikçe bir vizyon buluşması olmasını sağlamak istiyoruz, zirvemizin geleneksel hale gelmesi için çalışmaya devam edeceğiz. Türk futbolunun efsane isimlerine, burada İzmirliler ile buluştukları için çok teşekkür ederiz” dedi.