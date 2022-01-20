İzmir'de engelli kediler için bakım evi yapılacak
İzmir'de Konak Belediyesi, sokakta yaşayan engelli kedilere güvenli yaşam ve bakım olanağı sağlayacak “Konak Engelli Kedi Evi ve Rehabilitasyon Merkezi”nin yapımına başlıyor.
Konak Belediyesi’nin Engelli Kedi Evi ve Rehabilitasyon Merkezi Projesinin hayata geçmesi için geri sayım başladı. Hak ediş ve yer teslim işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte yakın zamanda temeli atılarak inşaatına başlanacak olan merkez, sokakta yaşayan engelli can dostlara yuva olacak. Konak Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü’nün Halkapınar’da hizmet verdiği 6 bin 500 metrekarelik alanda inşa edilecek merkez, 180 metrekaresi kapalı ve 400 metrekaresi açık olmak üzere toplam 580 metrekarelik bir alan üzerinde yer alacak.
Üç bloktan oluşan merkez, engelli kedilere, bakım ve tedavinin yanı sıra ömür boyu barınma imkanı da sunacak. Uzman veteriner hekimlerin ve donanımlı teknik ekibin gözetiminde bakım ve tedavileri dört dörtlük yapılacak olan engelli kediler, güvenle yaşayacakları bir yaşam alanına sahip olacak. Öte yandan sahiplendirme de yapılacak olan merkezde, engelli kedilerin ömürlük yuvalarına kavuşmak için de şansları yükselmiş olacak.
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