Silivri'de trafik kazası: 2 yaralı

Silivri'de iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında iki kişi yaralandı.

DHA
07 Eylül 2022 Çarşamba, 17:54
Silivri'de trafik kazası: 2 yaralı
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İstanbul Silvri'de D-100 Karayolu Edirne istikametinde meydana gelen olayda hatalı dönüş yapan 34 ELD 675 plakalı otomobil ile 60 HF 098 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle 60 HF 098 plakalı otomobil bariyerlere çarparak durabildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Silivri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle D-100 Karayolu Edirne istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. 


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