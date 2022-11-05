İzmir'de feci kaza... Kaldırıma çarpıp takla attı, 1.67 promil alkollü çıktı
İzmir'in Konak ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil kaldırıma çarpıp takla attı. Kazada hafif yaralanan sürücünün 1.67 promil alkollü olduğu belirlendi.
Feci kaza, 5 Kasım Cuma günü saat 01.30 sıralarında Yeşildere Caddesi tarihi Su Kemerleri yakınında meydana geldi. E.Y. yönetimindeki 35 AY 6834 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu kaldırıma çarpıp takla attı.
AYAKTA TEDAVİ EDİLDİ
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobilden kendi imkanlarıyla çıkan hafif yaralı E.Y., sağlık ekiplerince ayakta tedavi edildi. Tedavi sonrası polis ekiplerince yapılan kontrolde E.Y.'nin 1.67 promil alkollü olduğu belirlendi.
E.Y., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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