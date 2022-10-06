Şampuan ve deodorant içti; kaldırımda kendinden geçti
Antalya’nın Manavgat ilçesinde şampuan, deodorant ve güneş yağı içip fenalaşan şahıs, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
Bahçelievler Mahallesi Antalya Caddesi üzerinde meydana gelen olayda otobüs durağında bir şahsın kaldırımda oturup şampuan içip fenalaştığı gören yurttaşlar durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildirdi. İhbarı üzerine olay yerine gelen polis ekibi, Zafer Can Yıldız’ı şampuan içerken gördü.
Şahsın oturduğu yerde bulunan boş şişe ve kutulardan, şampuanın yanı sıra tıraş kremi, deodorant ve güneş yağı da içtiği belirlenirken, polis ekipleri olay yerine ambulans istedi.
Olay yerine gelen sağlık ekibi, şahsı güçlükle ambulansa alarak müdahalede bulundu. Yarı baygın vaziyetteki şahıs, yapılan ilk müdahalenin ardından Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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