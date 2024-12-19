İzmir'de feci ölüm... Yumurta makinesi canından etti!
Foça ilçesinde kapüşonunun yumurta toplama makinesine dolanması sonucu nefessiz kalan 32 yaşındaki Semra Yıldırım, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
İzmir'in Foça ilçesine bağlı Ilıpınar Mahallesi'ndeki bir yumurta işletmesinde çalışan Semra Yıldırım'ın (32) kıyafetinin kapüşonu, yumurta toplama makinesine dolandı.
Durumu fark eden çalışma arkadaşları, nefessiz kalan kadına müdahalede bulundu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Menemen Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yıldırım, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
En Çok Okunan Haberler
-
- ‘Çok yanlış yaptı Bakan Hanım… Öyle şey olur mu ya…’
- Müdürleri makamında topladı
- 1993'te kaybetmişti, görünce gözyaşlarını tutamadı
- Kuyumcularda yeni dönem 2025'te başlıyor
- İki eşi de evinde asılı bulundu: 'Bütün düzeni aynı'
- Üç isme ihraç yolu
- Basın açıklaması yapan AKP'lilere emekliden sert tepki
- İstenen ceza belli oldu!
- SGK uzmanı Özgür Erdursun açıkladı!
- ‘Olayın çözülmesine büyük katkı sağlayacak’