İzmir'de feci ölüm... Yumurta makinesi canından etti!

Foça ilçesinde kapüşonunun yumurta toplama makinesine dolanması sonucu nefessiz kalan 32 yaşındaki Semra Yıldırım, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

İzmir'de feci ölüm... Yumurta makinesi canından etti!
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AA
Yayınlanma: 19.12.2024 - 11:37

İzmir'in Foça ilçesine bağlı Ilıpınar Mahallesi'ndeki bir yumurta işletmesinde çalışan Semra Yıldırım'ın (32) kıyafetinin kapüşonu, yumurta toplama makinesine dolandı.

Durumu fark eden çalışma arkadaşları, nefessiz kalan kadına müdahalede bulundu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Menemen Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yıldırım, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.


Etiketler: #İzmir #makine #Yumurta #nefes

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