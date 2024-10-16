İzmir’de Fernas isyanı: ‘Maden işçilerin ölmesine izin vermeyeceğiz’

Yayınlanma: 16.10.2024 - 20:07

Güncelleme: 16.10.2024 - 20:07

AKP Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu'na ait Manisa Soma'daki Fernas Madencilik'te Bağımsız Maden İş sendikasına üye oldukları ve haklarını talep ettikleri için işten atılan madenciler, direnişlerinin 52, yalınayak ulaştıkları Ankara'da başlattıkları açlık grevinin 3. gününde…

Dün direnişteki madencilerin polisin müdahalesiyle gözaltına alınması İzmir'de protesto edildi. Bağımsız Maden İş'in çağrısıyla STK’ler, sendikalar, siyasi parti temsilcileri Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde toplandı. Kadın cinayetlerini protesto eden Kadın Meclisi de direnişe destek verdi.

“MADENCİYE KULAKLARINI TIKADILAR”

“Ayakları çıplak karınlar aç. Somalı madenciler kazanacak” ve “Direnen Fernas işçisi kazanacak” yazılı pankartlar açan işçiler “Kahrolsun ücretli kölelik düzeni”, “Zafer direnen emekçinin olacak”, “Maden işçisi köle değildir” sloganları attı. Baretleri yere vurarak oturma eylemi yapan işçiler işçiler adına açıklamayı okuyan Sultam Eylem Keleş, “Ölmek var, dönmek yok diyen; ayakları çıplak, karınları aç üç gündür Kurtuluş Parkı’nda direnen Fernas maden işçilerinin sesi olmak için buradayız. Manisa Soma’dan bulunan AKP Batman Milletvekili Ferhat Nasiroğlu’na ait Fernas Madencilik işletmesinde işçi sağlığı ve güvenliği önlemleri alınmadan çalışmaya zorlanan maden işçileri “ölmemek için” çalışmadan kaçınma hakkını kullanmaya başladı 52 gün önce. Önce Bağımsız Maden İş Sendikası’na üye oldukları için işten atıldılar. İşten atılan arkadaşlarına sahip çıkan işçiler, tüm vardiyaları durdurarak direnişe geçti. “Anayasal hakkımız uygulansın!” dediler. “Köle değil işçiyiz, bu ülkenin eşit yurttaşlarıyız!” dediler. “Eğer değilsek, söyleyin; ayak oyunları yapmayın!” dediler. Muhatap aradılar, her yere gittiler, herkesle görüştüler ve çözecek herkesin aracı olmasını istediler. Sözleri galaksiye ulaştı, ama patron Nasiroğlu, anayasal hakları çiğnemek pahasına madenciye kulaklarını tıkadı” dedi.

“SEBEPSİZ GÖZALTINA ALINDILAR”

“Çözüm için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, milletvekilleri, Meclis ve Enerji Bakanlığı devreye girebilirdi. Beş dakikada çözülecek bir mesele, 50 günü aşkın süren bir direnişe dönüşmemeliydi” diye devam eden Keleş, “Fernas maden işçilerinin bugüne kadar yaptığı hiçbir başvuru, şikayet ve görüşme çözüm yolu açmadı. Ancak kimse madencilere haksız olduğunu söylemedi. Bu sebeple işçiler, direnişlerinin 50. gününde, “Fıtrat değil, direnerek öldü desinler” diyerek açlık grevine başladı. Kimseyle konuşmuyor, hareket etmiyor ve yemek yemiyorlar. “Yasa varsa herkese uygulanmalı; eşit yurttaş değilsek kölelik ilan edilsin” diyen maden işçileri bedenlerini ölüme yatırdı. Dün gece de sebepsiz bir şekilde gözaltına alındılar. Fernas maden işçileri, AKPli Milletvekili-Fernas patronu Ferhat Nasiroğlu’na, Enerji Bakanlığına, Çalışma Bakanlığına diyor ki, Fernas’ta bir 301 daha olmasın” ifadelerini kullandı.

“MADEN İŞÇİLERİNİN ÖLMESİNE İZİN VERMEYECEĞİZ”

İşçilerin taleplerini sıralayan Keleş, “Bizler bir kez daha Fernas’ta arkadaşlarımızın cesetlerini teşhis etmek zorunda kalmayalım. İşçilerin talepleri basit, meşru, net, hakkaniyetli: İşçi sağlığı ve iş güvenliği önlemleri eksiksiz olarak uygulansın. Soma ortalaması gözetilerek maaşlar iyileştirilsin ve banka promosyonları ödensin. Sendikalı olduğu için işten atılan işçiler geri alınsın. Bizler 3 gündür tek kelime etmeyen, tek lokma yemeyen maden işçilerinin sesiyiz. Memleketin dört yanında meydanlarda madencilerin taleplerini onlar için haykırıyoruz. Hakları için, hayatları için direnen maden işçileri; tüm işçilerin, emekçilerin, toplumun sesi, adalet arayışı, umudu oldu. Maden işçilerinin ölmesine izin vermeyeceğiz. Maden işçilerinin sesi olacağız. Maden işçileri kazanacak!” diyerek sözlerini noktaladı. Oturma eylemi sloganlarla devam etti.