AKP'li Ferhat Nasıroğlu, direnen Fernas işçilerini ve muhalefeti hedef aldı: Münafıklar ordusu!

Yayınlanma: 16.10.2024 - 18:07

Güncelleme: 16.10.2024 - 18:09

AKP Batman Milletvekili ve Fernas Madencilik şirketinin sahibi Ferhat Nasıroğlu, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, haklarını almak için yalınayak Manisa'dan Ankara'ya yürüyen ve Kurtuluş Parkı'nda açlık grevine başlayan Fernas işçileri ile ilgili açıklama yaptı.

Kendisinin işçilerle bir sorununun olmadığını öne süren Nasıroğlu, "Tekrar gelsinler, işe başlasınlar. İş güvenliğiyle ilgili de yetkili kurumlar geldi ve yerinde inceledi. Orada şu anda 450 kişi çalışıyor. Eğer orada iş güvenliği sorunu olsa, bu arkadaşlarımızın parası verilmese çalışmazlardı" dedi.

İşçilerin örgütlü olduğu Bağımsız Maden-İş'i de hedef alan Nasıroğlu, "Bu maden sendikası yetkili değil ama arka tarafta bunları yöneten birileri, akıl hocaları var. Ankara'da eylem yapan arkadaşlar önce ekranlarda; 'Biz Ferhat Nasıroğlu'nu tanıyoruz, çok iyi bir insan. Onların yanlışlarını görmedik.' İki gün sonra tekrar mikrofon uzattılar; hakaretler, tehditler..." diye devam etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e seslenen Nasıroğlu, "Siz nasıl bu insanları bu hale sokarsınız? Bunu siyasete alet ediyorsunuz. Özgür Özel, başta senin boynunadır" ifadelerini kullandı.

"MÜNAFIKLAR ORDUSU"

AKP'li milletvekili , sözlerine şöyle devam etti:

"'Biz görüşemiyoruz' diyorlar. Firmanın Soma'daki yöneticileri ile görüştüler, genel merkezdeki yönetici arkadaşlarla da görüştüler. Meclis'te görüşmedikleri kimse kalmadı. Birilerinin onları farklı yere taşıması günahtır, arkadaşlarımıza yazıktır. Bunu siyasete alet etmek istiyorlar. Benimle de görüşseler yine memnun olmazlar. Israrla, 'Ya Ferhat Nasıroğlu ya Cumhurbaşkanı' diyorlar. Bunun arkasında farklı bir niyet var. Bunu siyaseten kendine malzeme eden insanlar çekilsin inanın buradaki sorun 10 dakikada çözülür."

İşçilerin örgütlendiği sendikanın yöneticilerini hedef alan Nasıroğlu, "Münafıklar bu işin çözülmesini istemiyor. Bir münafık sendika başkanı var o da işin reklam boyutunda. Münafıklar siyasette de var onlar da işi farklı bir boyuta getiriyor. Münafıklar ordusu bir araya gelince maalesef sorun çözülmez" ifadelerini kullandı.